«Манчестер Сити» и «Боруссия Дортмунд» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Этихад Арене» в Манчестере (Великобритания), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Манчестере и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Боруссия Дортмунд» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (контент доступен при наличии подписки на сервис). Платформа также проведет перекличку лучших моментов вечера в одном окне (начало — в 22.55 мск).

«Ман Сити» и «Боруссия» набрали по 7 очков в 3 турах общего этапа.