«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Холанн, Фоден и Гирасси выйдут с первых минут

«Манчестер Сити» и «Боруссия» Д объявили составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Матеус Нунес, Стоунз, Гвардиол, О'Райлли, Нико Гонсалесс, Савиньо, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.

Запасные: Траффорд, Беттинелли, Рубен Диаш, Аке, Хусанов, Льюис, Айт-Нури, Бернарду Силва, Бобб, Шерки, Мармуш.

«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Адейеми, Байер, Гирасси.

Запасные: Остржински, Мейер, Ян Коуту, Ансельмино, Джан, Гросс, Беллингем, Чуквуэмека, Фабиу Силва.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д пройдет в среду, 5 ноября, и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Манчестер Сити» занимает девятое место в таблице общего этапа ЛЧ с 7 очками, «Боруссия» идет на восьмой строчке с 7 очками, опережая английскую команду по дополнительным показателям.