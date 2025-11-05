«Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) в среду, 5 ноября. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Трансляцию игры «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд в прямом эфире организует платформа «Okko Спорт», доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке. Также онлайн-кинотеатр запускает в отдельном окне перекличку интересных моментов всех встреч вечера.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Манчестере и всего дня Лиги чемпионов. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.

«Манчестер Сити» в 3-м туре общего этапа обыграл «Вильярреал» (2:0), а «Боруссия» победил «Копенгаген» (4:2).