«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Брюгге» и сыграет в стыковом раунде Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» дома победил «Брюгге» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Победу «горожанам» принесли голы Матео Ковачича (53-я минута), Хоэля Ордоньеса (62-я) и Савио (77-я). У гостей отличился Рафаэль Оньедика (45-я). «Манчестер Сити» (11 очков) занял 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и сыграет в стыковом раунде. «Брюгге» (11) замкнул топ-24 команд и тоже сыграет в 1/16 финала. Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля. Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)