Сегодня, 12:45
Матч между «Манчестер Сити» и «Брюгге» пройдет в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Брюгге» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Прямую трансляцию игры в Манчестере проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть по платной подписке).
В седьмом туре «Ман Сити» потерпел поражение от «ПСЖ» (2:4), а «Брюгге» — сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).
В 7 матчах общего этапа «горожане» набрали 8 очков и занимают 25-е место, которое не позволяет попасть в плей-офф, у черно-синих — 11 очков и 20-я строчка.