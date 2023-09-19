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Лига чемпионов

19 сентября, 23:54

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Игроки «Манчестер Сити» празднуют гол.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Црвену Звезду» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

Гости открыли счет в игре, забив под конец первого тайма единственным ударом по воротам. «Ман Сити» нанес в первой половине матча 22 удара, установив новый рекорд ЛЧ.

Во втором тайме дублем за «горожан» отметился Хулиан Альварес, позже Родри забил третий гол «Ман Сити».

Команда Пепа Гвардиолу набрала 3 очка и вместе с «Лейпцигом» лидирует в группе G. У «Янг Бойз» и «Црвены Звезды» — по 0 очков.

В следующем туре «Ман Сити» отправится в гости с «Лейпцигу» 4 октября. «Црвена Звезда» дома сыграет с «Янг Бойз» тоже 4 октября.

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Црвена Звезда

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
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