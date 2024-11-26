Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:10

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграет с «Фейеноордом» в общем этапе Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» и «Фейеноорд» встретятся в матче Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Ман Сити» и «Фейеноорда» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Фейеноорд

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 7 очков, а «Фейеноорд» — 6.

В четвертом туре Лиги чемпионов «Ман Сити» проиграл «Спортингу» (1:4), а «Фейеноорд» — «Зальцбургу» (1:3).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Фейеноорд

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Бавария» против «ПСЖ» с Сафоновым, игры «Манчестер Сити» и «Барселоны». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов, расписание и результаты 26 ноября: «Бавария» — «ПСЖ», «Барселона» — «Брест» и другие
Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей вечера 26 ноября
«Милан» обыграл «Слован» и одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов
«Атлетико» со счетом 6:0 разгромил «Спарту», Альварес и Корреа оформили по дублю
«Янг Бойз» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя