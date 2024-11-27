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«Манчестер Сити» упустил победу над «Фейеноордом» со счета 3:0 и продлил серию без побед до 6 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.

По ходу матча «горожане» громили соперника со счетом 3:0. Дублем отметился Эрлин Холанн. Норвежец реализовал пенальти на 44-й минуте и забил с игры на 53-й. Еще один мяч на 50-й минуте записал на свой счет Илкай Гюндоган.

Нидерландский клуб отыгрался в последние 15 минут встречи — по голу забили Анис Хадж-Мусса (75-я минута), Сантьяго Хименес (82-я) и Давид Ганцко (89-я).

«Манчестер Сити» (8 очков) продлил серию без побед во всех турнирах до 6 матчей и занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7) идет 20-м.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ювентусом», а нидерландский клуб дома примет «Спарту». Оба матча пройдут 11 декабря.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

Источник: Таблица Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Фейеноорд

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