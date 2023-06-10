«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов-2022/23 со счетом 1:0.

В первом тайме команды не забили голов. На 36-й минуте полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне был заменен из-за повреждения. Вместо него на поле вышел Фил Фоден.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

«Сити» стал шестой английской командой, ставшей победителем Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском турнире побеждали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» и «Челси».