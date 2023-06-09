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Сегодня, 19:30

«Манчестер Сити» — «Интер»: дата и время начала финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи и Эрлин Холанн.
Фото AFP
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В субботу, 10 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Арена вмещает 80 500 человек.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча. Прямая видеотрансляция игры будет доступна на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru.

«Интер» 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, «Манчестер Сити» ни разу в истории не становился победителем турнира.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

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ФК Манчестер Сити
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