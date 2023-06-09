«Манчестер Сити» — «Интер»: дата и время начала финала Лиги чемпионов

В субботу, 10 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

Игра пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Арена вмещает 80 500 человек.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча. Прямая видеотрансляция игры будет доступна на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru.

«Интер» 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, «Манчестер Сити» ни разу в истории не становился победителем турнира.