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Лига чемпионов

Сегодня, 20:00

«Манчестер Сити» — «Интер»: прямая трансляция финала Лиги чемпионов

Сергей Ревенко
Корреспондент
Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Сегодня в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале «Сити» обыграл «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» был сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Манчестер Сити» — «Интер»: финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча года

«Манчестер Сити» может повторить рекорд «Ман Юнайтед» и оформить трофейный хет-трик: команда Хосепа Гвардиолы уже выиграла чемпионат Англии и кубок страны. В последний раз «Интер» выходил в финал Лиги чемпионов в 2010 году.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Интер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

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ФК Манчестер Сити
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