«Манчестер Сити» принимает «Интер» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на платформу). Также в сервисе доступна перекличка вечерних встреч.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Ман Сити» — «Интер» можете отслеживать в нашем матч-центре.

В ЛЧ-2022/23 эти соперники встречались в финале, в котором «Манчестер Сити» победил со счетом 1:0 и завоевал первый в истории кубок европейских чемпионов. В прошлом сезоне оба клуба выиграли свои национальные чемпионаты.