«Манчестер Сити» и «Интер» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Место проведения игры — стадион «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события матча «Ман Сити» — «Интер» доступны в матч-центре нашего сайта.

Команды встречались между собой в финале Лиги чемпионов в 2023 году. В том матче «небесно-голубые» одержали победу со счетом 1:0 и впервые выиграли главный еврокубок.