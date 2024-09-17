«Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в 1-м туре Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» примет «Интер» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Ман Сити» — «Интер» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в среду. Ключевые события матча «Манчестер Сити» — «Интер» изучайте в нашем матч-центре.

Этот матч станет повторением финала Лиги чемпионов-2022/23. В решающей игре два года назад «горожане» вырвали победу со счетом 1:0 благодаря голу Родри на 68-й минуте и впервые в истории стали обладателями кубка европейских чемпионов.