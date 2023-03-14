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Сегодня, 21:00

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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14 марта «Манчестер Сити» дома примет «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лейпциг». В прямом эфире видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru.

В первом матче «Лейпциг» сыграл вничью с командой Хосепа Гвардиолы — 1:1.

17 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
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ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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