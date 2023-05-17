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Лига чемпионов

17 мая, 23:50

«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 4:0.

Счет был открыт на 23-й минуте хавбеком Бернарду Силвой. На 37-й минуте португалец оформил дубль.

Во втором тайме на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Реала» Эдер Милитан. На 90+1-й минуте точку в матче поставил Хулиан Альварес, забросив четвертый мяч в ворота мадридцев.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером», который ранее обыграл «Милан» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:0
Реал

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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