«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» дома обыграл «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 4:0.

Счет был открыт на 23-й минуте хавбеком Бернарду Силвой. На 37-й минуте португалец оформил дубль.

Во втором тайме на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Реала» Эдер Милитан. На 90+1-й минуте точку в матче поставил Хулиан Альварес, забросив четвертый мяч в ворота мадридцев.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером», который ранее обыграл «Милан» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.