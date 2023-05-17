«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов.

17 мая, 23:50
«Манчестер Сити» дома обыграл «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 4:0.
Счет был открыт на 23-й минуте хавбеком Бернарду Силвой. На 37-й минуте португалец оформил дубль.
Во втором тайме на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Реала» Эдер Милитан. На 90+1-й минуте точку в матче поставил Хулиан Альварес, забросив четвертый мяч в ворота мадридцев.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером», который ранее обыграл «Милан» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.
Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.