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Лига чемпионов

17 мая, 20:36

«Манчестер Сити» — «Реал»: команды объявили стартовые составы

Руслан Минаев
Карим Бензема.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Манчестере и начнется в 22.00 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган (капитан), Де Брейне, Силва, Грилиш, Холанн.

Запасные: Карсон, Ортега, Альварес, Гомес, Калвин, Ляпорт, Льюис, Махрез, Палмер, Фоден.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема (капитан).

Запасные: Лунин, Азар, Асенсио, Вальехо, Диас, Лукас Васкес, Менди, Одриосола, Рюдигер, Себальос, Тчуамени, Начо.

Первый матч в Мадриде завершился вничью — 1:1.

Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:0
Реал
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