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Сегодня, 21:00

«Манчестер Сити» — «Спарта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Манчестер Сити» встретится со «Спартой» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Манчестер Сити» встретится со «Спартой» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс. Платформа также организует перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Спарта» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Спарта П

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов обе команды набрали по 4 очка. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером» и победил «Слован», «Спарта» победила «Зальцбург» и сыграла вничью со «Штутгартом».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спарта (Прага)

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