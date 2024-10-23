«Манчестер Сити» встретится со «Спартой» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс. Платформа также организует перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Спарта» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов обе команды набрали по 4 очка. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером» и победил «Слован», «Спарта» победила «Зальцбург» и сыграла вничью со «Штутгартом».