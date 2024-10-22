«Манчестер Сити» и «Спарта» сыграют в Лиге чемпионов 23 октября

«Манчестер Сити» и пражская «Спарта» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Матч на стадионе «Этихад» в Манчестере начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть игру «Манчестер Сити» — «Спарта» в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» организует текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Спарта» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Во 2-м туре общего этапа «Ман Сити» обыграл «Слован» из Братиславы (4:0), а «Спарта» сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1).