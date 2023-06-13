Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Популярный музыкальный исполнитель Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов.

10 июня «горожане» обыграли «Интер» в финале турнира со счетом 1:0.

«Парни, вы сделали это. Очень рад за вас. Отличный сезон, отличные достижения. Желаю вам всего самого лучшего в дальнейшем. Получите удовольствие от празднования. Вы заслужили это. Берегите себя», — приводит слова певца пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл: АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.