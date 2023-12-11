12 декабря «Манчестер Юнайтед» дома на своем стадионе «Олд Траффорд» примет мюнхенскую «Баварию» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru проведет бесплатную видеотрансляцию противостояния ЛЧ «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Начало прямого эфира — в 22.45 мск. Самые интересные события игры также покажут в онлайн-перекличке ЛЧ на канале «Матч Премьер».

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая трансляция важных моментов игр ЛЧ во вторник.

«МЮ» тренера Эрика тен Хага занимает четвертое место в группе D с 4 баллами. «Бавария» Томаса Тухеля с 13 очками находится на первой строчке.

20 сентября 2023 года «МЮ» уступил «Баварии» со счетом 3:4 в матче ЛЧ в Мюнхене.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря