Дубль Хойлунда не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Галатасараем»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Галатасараю» в матче группы A 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:3.

Дублем за манкунианцев отметился Расмус Хойлунд. 20-летний датчанин забил на 17-й и 67-й минутах. «МЮ» доигрывал встречу в меньшинстве — на 77-й минуте вторую желтую карточку получил Каземиро.

Победу «Галатасараю» принесли голы Вильфрида Заа (23-я минута), Керема Актюркоглу (71-я) и Мауро Икарди (81-я).

«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч подряд и идет последним в группе A. «Галатасарай» с 4 очками поднялся на вторую строчку.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Копенгагеном», а «Галатасарай» дома встретится с «Баварией». Оба матча пройдут 24 октября.