3 октября, во вторник, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Галатасараем» в матче группы А Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер, начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЛЧ будут доступны в матч-центре «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры «МЮ» — «Галатасарай» можно будет на канале «Матч Футбол 2». Начало — в 21.45.

Команда тренера Эрика тен Хага занимает четвертое место в турнирной таблице своей группы с 0 баллов. Турецкий клуб располагается на третьей строчке с одним очком.

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира