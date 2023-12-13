«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба по очкам в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» во второй раз в истории завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Последний раз команда оказывалась четвертой в группе в сезоне-2005/06.

Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. Английская команда набрала всего 4 балла за 6 матчей. Этот результат стал худшим за всю историю «МЮ». До этого манкунианцы пять раз не попадали в плей-офф Лиги чемпионов, но всегда набирали как минимум 6 очков.

В группе А первое место заняла «Бавария» с 16 очками. «Копенгаген» с 8 баллами стал вторым. «Галатасарай» (5) расположился на третьей позиции — он продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.