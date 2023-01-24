Мане пропустит первый матч «Баварии» против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Садио Мане пропустит первый матч команды против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает журналист Дани Хиль.

По данным источника, 30-летний сенегалец не успеет восстановиться от травмы малой берцовой кости. Мюнхенский клуб пытается форсировать лечение игрока, однако его участие в первой игре с «ПСЖ» практически исключено.

Мане получил травму 8 ноября 2022 года в матче 14-го тура бундеслиги против «Вердера» (6:1) и с тех пор не появлялся на поле. Из-за повреждения футболист был вынужден пропустить ЧМ-2022 в Катаре.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.