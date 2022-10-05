Мане считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Садио Мане после победы над «Викторией» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что форвард «Реала» Карим Бензема заслуживает «Золотой мяч» в этом году.

«Карим Бензема в значительной степени заслуживает «Золотого мяча». Я рад за него», — приводит Canal+ слова Мане.

Sadio Man? : «Karim Benzema m?rite largement le Ballon d'or. Je suis content pour lui ! «?



? @CanalplusFoot



pic.twitter.com/jltoF2rq3P — Actu Foot (@ActuFoot_) October 4, 2022

В августе Бензема вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — 2022. 34-летний француз в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.