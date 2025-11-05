Видео
5 ноября, 06:47

Нойер — о победе над «ПСЖ» в меньшинстве: «Мы были готовы к такой ситуации»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы показали, что мы лучшая команда на поле. Во втором тайме все поменялось из-за красной карточки. Нам пришлось бороться вдесятером. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были к этому готовы. Нашим нападающим было непросто, поскольку они были в меньшинстве, однако мы очень хорошо оборонялись», — цитирует футболиста RMC Sport.

39-летний голкипер был признан лучшим игроком матча. На счету немца восемь сэйвов.

Вингер &laquo;Баварии&raquo; Луис Диас и&nbsp;защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими.Луис Диас — самый неоднозначный персонаж недели. Оформил дубль в ворота «ПСЖ», но дико травмировал Хакими

Мюнхенцы с 12 очками лидируют в турнирной таблице общего этапа турнира, парижский клуб с 9 очками — на третьей строчке.

