Нойер — о победе над «ПСЖ» в меньшинстве: «Мы были готовы к такой ситуации»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы показали, что мы лучшая команда на поле. Во втором тайме все поменялось из-за красной карточки. Нам пришлось бороться вдесятером. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были к этому готовы. Нашим нападающим было непросто, поскольку они были в меньшинстве, однако мы очень хорошо оборонялись», — цитирует футболиста RMC Sport.

39-летний голкипер был признан лучшим игроком матча. На счету немца восемь сэйвов.

Мюнхенцы с 12 очками лидируют в турнирной таблице общего этапа турнира, парижский клуб с 9 очками — на третьей строчке.