Тер Штеген: «Люди оценивают футболистов, основываясь на результатах в Лиге чемпионов»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что люди оценивают футболиста, основываясь на результатах в Лиге чемпионов.

«Люди оценивают футболистов, основываясь на результатах в Лиге чемпионов. Это новая реальность. Если ваша команда далеко проходит в турнире, то вы входите в пятерку лучших игроков на своей позиции. Если же ваша команда доходит только до четвертьфинала, то вы не попадете даже в топ-3 на своей позиции», — приводит слова тер Штегена FC Barcelona Noticias.

В Лиги чемпионов-2023/24 «Барселона» сыграет в одной группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». Матчи первого тура пройдут 19 и 20 сентября.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.