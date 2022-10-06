Маркиньос рассказал, почему «ПСЖ» не смог обыграть «Бенфику»

Сегодня, 08:40
Полузащитник «ПСЖ Маркиньос подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1).
«Понимали, что игра будет нервная. «Бенфика» хорошо начала. Она находятся на этом месте, потому что это хорошая команда. Думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме. Они создавали нам трудности, но мы продолжали играть в свою игру. Во втором тайме мы почувствовали себя намного лучше, исправили небольшие ошибки, но не смогли забить второй гол», — цитирует Маркиньоса УЕФА.
В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.
В группе H «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).