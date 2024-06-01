Ройс: «Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс считает, что волнение перед финалом Лиги чемпионов против «Реала», это нормально.

«Последний финал на «Уэмбли» (поражение от «Баварии» в 2013 году) был 11 лет назад. Сейчас у нас другой соперник, другие игроки, так что дело не в возможности реабилитироваться, а в предвкушении. Теперь мы ставим перед собой цель выиграть трофей, потому что не можем себе представить, что будет на следующий день в Дортмунде. Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат.

Со временем ты становишься опытнее и можешь подготовиться лучше, чем в 20 лет. Но я думаю, это нормально, что каждый немного волнуется и испытывает напряжение. Так и должно быть», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ройса.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.