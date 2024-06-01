Ройс: «Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат»

Сегодня, 07:33
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс считает, что волнение перед финалом Лиги чемпионов против «Реала», это нормально.
«Последний финал на «Уэмбли» (поражение от «Баварии» в 2013 году) был 11 лет назад. Сейчас у нас другой соперник, другие игроки, так что дело не в возможности реабилитироваться, а в предвкушении. Теперь мы ставим перед собой цель выиграть трофей, потому что не можем себе представить, что будет на следующий день в Дортмунде. Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат.
Со временем ты становишься опытнее и можешь подготовиться лучше, чем в 20 лет. Но я думаю, это нормально, что каждый немного волнуется и испытывает напряжение. Так и должно быть», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ройса.
Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.