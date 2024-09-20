Розе назвал причины поражения от «Атлетико»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«У нас было пять игроков в возрасте 21 года или младше, и после гола мы допустили одну или две простые ошибки. После этого мы потеряли уверенность. У футболистов «Атлетико» большой опыт, и на их стороне были болельщики. Во втором тайме мы восстановили контроль. Но мы не использовали свои шансы в первой половине», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

Во втором туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бенфикой» 2 октября, а «Лейпциг» в этот же день встретится с «Ювентусом».