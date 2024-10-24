Розе: «Лейпциг» не смог улучшить свое положение в таблице, но у нас еще будет возможность»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» использовал первый же момент. Мы хорошо действовали в обороне. В нападении было два реальных шанса, хорошая возможность была и у Шешко. На этом уровне нам надо использовать свои возможнсоти. Мы не смогли улучшить свое положение в таблице, но у нас еще будет возможность исправить ситуацию. Продолжим работать и верить в себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

«Ливерпуль» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» с тремя поражениями на 31-й строчке.