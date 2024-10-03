Розе — о поражении от «Ювентуса»: «Порой нужно признавать индивидуальное мастерство соперника»,

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:3) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Не лучшие ощущения, как вы можете себе представить. Во-первых, мы не использовали свои многочисленные шансы в концовке, во-вторых, мы недостаточно хорошо защищались в штрафной, к тому же еще и Влахович попал в верхний угол. Порой нужно признавать индивидуальное мастерство соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

«Ювентус» набрал 6 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице. У «Лейпцига» 0 очков за два матча — 29-я строчка.