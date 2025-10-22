Рэшфорд: «Можно только наслаждаться игрой за такую команду, как «Барселона»

22 октября, 04:22
Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (6:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Можно только наслаждаться игрой за такую команду. Я доволен сегодняшней игрой, особенно во втором тайме. Вдесятером сопернику, конечно, пришлось туго», — цитирует официальный сайт УЕФА Рэшфорда.
«Барселона» с 6 очками занимает 9-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионво. «Олимпиакос» идет на 32-й строчке — 1 очко.
Ну да,не МЮ,конечно,хотя МЮ в воск шикарно Ливер приложил!)
