Лига чемпионов. Новости
22 октября, 04:22

Рэшфорд: «Можно только наслаждаться игрой за такую команду, как «Барселона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (6:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Можно только наслаждаться игрой за такую команду. Я доволен сегодняшней игрой, особенно во втором тайме. Вдесятером сопернику, конечно, пришлось туго», — цитирует официальный сайт УЕФА Рэшфорда.

«Барселона» с 6 очками занимает 9-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионво. «Олимпиакос» идет на 32-й строчке — 1 очко.

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Хвича Кварацхелия забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Байера&raquo;.Сумасшедшая победа «ПСЖ», «Барса» разбила «Олимпиакос» после спорного удаления, «Наполи» унижен в Эйндховене
  • zg

    Ну да,не МЮ,конечно,хотя МЮ в воск шикарно Ливер приложил!)

    22.10.2025

