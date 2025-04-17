Тюрам: «Интер» играл против «Баварии» как топовая команда»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланская команда по сумме двух встреч вышла в полуфинал.

«Я очень счастлив. Мы играли как топовая команда. Было трудно, но мы сделали это. Лаутаро играл как настоящий капитан. Как и всегда. В конце уже не было сил, но мы это сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Тюрама.

«Интер» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.