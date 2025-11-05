«Марсель» и «Аталанта» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Velodrome (Марсель)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Марсель» — «Аталанта» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки. Платформа также ведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста — лучшие моменты матчей в одном окне, начало — в 22.55 мск.

В трех турах общего этапа ЛЧ «Марсель» набрал 3 очка, «Аталанта» — 4.