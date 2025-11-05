«Марсель» — «Аталанта»: Обамеянг, Гринвуд и Де Кетеларе в стартовом составе

«Марсель» и «Аталанта» объявили составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Марсель»: Рульи, Мурильо, Агерд, Павар, Иган-Райли, Гарсия, Гринвуд, О'Райли, Хейбьерг, Пайшан, Обамеянг.

Запасные: де Ланге, ван Нек, Гомеш, Вермерен, Ваз, Бакола, Клеман, Ммади, Банг На, Лаго.

«Аталанта»: Карнесекки, Белланова, Коссуну, Джимсити, Аханор, Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон, Де Кетеларе, Лукман, Крстович.

Запасные: Росси, Спортьелло, Хин, Муса, Сулемана, Пашалич, Скамакка, Самарджич, Колашинац, Бернаскони, Залевски, Мальдини.

Матч «Марсель» — «Аталанта» пройдет в среду, 5 ноября и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Марсель» занимает 22-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 3 очками, «Аталанта» идет на 21-й строчке с 4 очками.