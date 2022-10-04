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Лига чемпионов

Сегодня, 20:55

«Марсель» обыгрывает «Спортинг» после первого тайма, португальцы уже играют в меньшинстве после удаления вратаря

Иван Шитик
Корреспондент

«Марсель» обыгрывает «Спортинг» после первого тайма матча группового этапа Лии чемпионов со счетом 3:1.

Причем гости открыли счет уже на 51-й секунде встречи, когда отличился нападающий Тринкан.

Но затем забивали только игроки «Марселя»: Алексис Санчес, Амин Арит и Леонардо Балерди.

Также «Спортинг» в середине тайма оказался в меньшинстве после удаления вратаря Адана.

Отметим, что начало игры было отложено почти на 20 минут из-за того, что автобус гостей попал в пробку на подъезде к стадиону.

ФК Марсель
ФК Спортинг (Лиссабон)
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