«Марсель» обыгрывает «Спортинг» после первого тайма, португальцы уже играют в меньшинстве после удаления вратаря

«Марсель» обыгрывает «Спортинг» после первого тайма матча группового этапа Лии чемпионов со счетом 3:1.

Причем гости открыли счет уже на 51-й секунде встречи, когда отличился нападающий Тринкан.

Но затем забивали только игроки «Марселя»: Алексис Санчес, Амин Арит и Леонардо Балерди.

Также «Спортинг» в середине тайма оказался в меньшинстве после удаления вратаря Адана.

Отметим, что начало игры было отложено почти на 20 минут из-за того, что автобус гостей попал в пробку на подъезде к стадиону.