«Спортинг» в меньшинстве проиграл «Марселю» в Лиге чемпионов

«Марсель» на домашем стадионе разгромил «Спортинг» в матче группового этапа Лиги чемпионов — 4:1.

В составе хозяев забитыми голами отметились Алексис Санчес, Амин Харит, Леонардо Балерди и Шансель Мбемба. У гостей на 1-й минуте отличился Франсишку Тринкан.

Голкипер «Спортинга» Антонио Адан получил красную карточку на 23-й минуте матча за игру рукой за пределами штрафной площади. До конца матча ворота защищал второй вратарь Франко Исраэль, сменивший нападающего Маркуса Эдвардса.

После трех туров группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка. «Спортинг» располагается на промежуточном 1-м месте с 6 очками.