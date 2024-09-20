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Сегодня, 03:45

Де Роон: «Пенальти был единственном шансом «Аталанты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Аталанты» Мартен де Роон прокомментировал ничьб с «Арсеналом» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Равный матч. По правде говоря, пенальти был нашим единственном шансом. Лига чемпионов — очень трудный турнир. В нем играют сплошь топовые команды. Атмосфера на стадионе была что надо. Это был потрясающий вечер», — цитирует пресс-служба УЕФА де Роона.

Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде против «Шахтера» (2 октября), а «Арсенал» встретится с «ПСЖ» (1 октября).

Игрок &laquo;Байера&raquo; Алекс Гримальдо (№20) радуется голу Джереми Фримпонга (№30). «Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»
Источник: Сайт УЕФА

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