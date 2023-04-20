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Лига чемпионов

Сегодня, 00:08

Мартинес признан лучшим игроком матча «Интер» — «Бенфика»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3). На счету аргентинца гол и голевая передача. После игры ему вручили памятный приз.

«Его гол стал вишенкой на торте. Форвард провел изумительный матч, где постоянно совершал опасные рывки. Сделал ключевой пас в эпизоде с первым голом и вообще уверенно действовал на мяче», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».

Эмоции Лаутаро Мартинес в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Бенфики&raquo;. Двуликий «Интер» прошел «Бенфику». Вы ждали миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов?
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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