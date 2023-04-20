Мартинес признан лучшим игроком матча «Интер» — «Бенфика»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3). На счету аргентинца гол и голевая передача. После игры ему вручили памятный приз.

«Его гол стал вишенкой на торте. Форвард провел изумительный матч, где постоянно совершал опасные рывки. Сделал ключевой пас в эпизоде с первым голом и вообще уверенно действовал на мяче», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».