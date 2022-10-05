Мартинес: «С победой над «Барселоной» мы надеемся все начать заново»

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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Барселоной» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Сегодняшний вечер — особенный, поскольку нам необходима была эта победа. От того, как мы ее добыли, наслаждаемся еще больше. У нас был период, в котором не было результата. Сегодня мы нуждались в победе, и вот она. С этого момента все изменится.
С этой победой и с таким командным духом мы надеемся все начать заново. Эта победа добыта личностным вкладом, всем сердцем. Я удовлетворен проделанной нами работой, даже когда нет отдачи в виде результата. Сегодня мы в нужный момент забили и выиграли в важном матче!» - цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.
«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.
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