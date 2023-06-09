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Лига чемпионов

Сегодня, 20:11

Мартинес сравнил финал Лиги чемпионов и финал чемпионата мира в Катаре

Алина Савинова
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что финал Лиги чемпионов для него важнее финала чемпионата мира 2022 года.

«Для меня важнее завтрашняя игра. Все, чтобы в прошлом, уже прошло. Я горжусь тем, что играю за «Интер», что со мной играют такие потрясающие партнеры. В данный момент все мои мысли посвящены предстоящему финалу Лиги чемпионов», — приводит слова футболиста «Газета.Ru».

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

На ЧМ-2022 Мартинес выступал в составе сборной Аргентины, которая в финале турнира обыграла команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/09/20635346.shtml
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Лаутаро Мартинес
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