Мартинес сравнил финал Лиги чемпионов и финал чемпионата мира в Катаре

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что финал Лиги чемпионов для него важнее финала чемпионата мира 2022 года.

«Для меня важнее завтрашняя игра. Все, чтобы в прошлом, уже прошло. Я горжусь тем, что играю за «Интер», что со мной играют такие потрясающие партнеры. В данный момент все мои мысли посвящены предстоящему финалу Лиги чемпионов», — приводит слова футболиста «Газета.Ru».

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

На ЧМ-2022 Мартинес выступал в составе сборной Аргентины, которая в финале турнира обыграла команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).