Мартыновича оценили выше Сорокина в игре за «Кайрат» в Лиге чемпионов

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября, в Алма-Ате, «Кайрат» сыграл нулевую ничью с «Пафосом».

Весь матч в составе казахстанского клуба провел 29-летний защитник Егор Сорокин, в РПЛ игравший за «Рубин» и «Краснодар». Итальянские спортивные СМИ, освещающие все встречи ЛЧ, оценили выступление россиянина так: La Gazzetta dello Sport — 6,5; Corriere dello Sport — 5,5.



38-летний партнер Сорокина по центру обороны Александр Мартынович (в РПЛ побывал в составах «Краснодара», «Урала» и «Рубина») также провел полный матч за «Кайрат». Белорус получил 7,0 от La Gazzetta dello Sport и 6,0 от Сorriere dello Sport.

Следующую встречу в ЛЧ «Кайрат» проведет 5 ноября в гостях с «Интером».