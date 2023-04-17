Масалитин оценил шансы «Баварии» пройти «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями о шансах «Баварии» одолеть «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Шансы есть всегда, мы знаем,что ни раз «Бавария» возвращалась в игру, проигрывая и более крупно. По крайней мере, немцы будут делать все, чтобы сохранить интригу до конца игры. Если, к примеру, в первом тайме забьют два, то вопрос подвиснет. Тяжело будет. Понятно, что сейчас «Манчестер Сити» на ходу, игра стабильная, состав стабильный. Очень выделяется Холанд, просто феноменальный сезон проводит. «Бавария» — это «Бавария», нельзя ее со счетов сбрасывать. Тем более что настрой будет. Да, есть у них проблемы сзади, в обороне, но впереди они могут доставить массу неприятностей. Шансов мало, но они есть», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Первый поединок состоялся в Англии и завершился уверенной победой «горожан» со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.