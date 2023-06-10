Масалитин: «Интер» не подарок для «Манчестер Сити», итальянская команда будет огрызаться»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «Интера» на победу в финале Лиги чемпионов.

«Это ведь футбол! Мы даже не знаем состав «Манчестер Сити». Вдруг там кто-то травму получил? Я буду болеть за англичан, они показывают агрессивный футбол, который нравится болельщикам. «Интер» тоже не подарок, команда будет огрызаться, Индзаги выстроит свой план. Пока фаворит «Манчестер Сити», но говорю это с опаской. Если клуб возьмет Лигу чемпионов, сезон будет суперским. Гвардиола долго к этому шел, но сегодня система заработала, так он еще и постоянно ее дорабатывает. Двигает защитников, центр поля выставляет иначе. На месте точно не стоит», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.