Масалитин — о финале ЛЧ: «По большому счету «Манчестер Сити» просто фартануло»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ожидал более результативной игры от «Манчестер Сити» и «Интера» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Честно говоря, да. Поддерживал «Манчестер Сити». По большому счету, команде Гвардиолы просто фартануло, иначе и не скажешь. Не было быстрого движения мяча и легкости в середине поля. Гол забили после фирменной комбинации, но «Интер» понравился гораздо больше в этой игре. Индзаги насытил среднюю линию, полузащитники не давали сопернику разыгрывать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ. В честь этого «горожане» 12 июня проведут праздничный парад.