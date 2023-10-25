Масалитин считает, что «Реал Сосьедад» может отдать Захаряна в аренду зимой

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что дебют в Лиге чемпионов российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна не поможет ему закрепиться в основном составе команды.

«Нисколько вообще не поможет. Может быть, чуть-чуть уверенности прибавится, но, честно говоря, адаптация его в Испании что-то подзатянулась. Я понимаю, была болезнь, но такими темпами, я думаю, куда-то после Нового года его в аренду могут отдать за игровой практикой. Потому что выходить на 10-15 минут и никак себя на поле не проявлять мало кого устроит. Они его купили не для того, чтобы он проходил так долго адаптацию и сидел на трибуне, а чтобы играл. Ты — иностранец, с тебя спрос очень большой, потому что на твое место найдут других иностранцев. Хороших и перспективных, которые будут приносить пользу. Тебе дали шанс, а ты, к сожалению, им не воспользовался», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0) Захарян вышел на поле на 76-й минуте, заменив форварда Андера Барренечеа.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Всего на счету 20-летнего россиянина 5 матчей в ла лиге, в которых он не отметился результативными действиями.