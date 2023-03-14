Масалитин считает «Манчестер Сити» явным фаворитом в матче с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг».

«Естественно, [«Манчестер Сити» фаворит]. Они показывают очень хороший, содержательный футбол, особенно дома. Шансы у них очень высокие, но это футбол, а в футболе все бывает. Но явный фаворит здесь «Манчестер Сити», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первая игра между командами прошла 22 февраля в Германии и завершилась со счетом 1:1. Ответный матч состоится в Манчестере сегодня, 14 марта, и начнется в 23.00 по московскому времени.