Масалитин заявил, что «Реал» обыграет «Челси» в ответном матче Лиги чемпионов

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» на своем поле примет мадридский «Реал».

«Я думаю, что здесь вообще вопрос закрытый. Конечно, на эту игру «Челси» соберется, но очень тяжело будет им. Сейчас они еще в таком состоянии находятся, опять поменяли тренера, невнятная игра. И наоборот, у «Реала» более стабильная игра, состав уже наигранный. Здесь, я думаю, что однозначно «Реал» пройдет дальше», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Первый поединок, который состоялся в Мадриде, завершился со счетом 2:0 в пользу «Реала».

Матч «Челси» — «Реал» состоится 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.